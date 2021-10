De 33, sólo investigan a 3 por Línea 12

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que 33 exservidores públicos del gobierno capitalino fueron investigados por presuntos delitos durante la construcción de la Línea 12, que llevaron a su cierre en 2014, pero su antecesora, la Procuraduría General de Justicia del DF, judicializó las carpetas de investigación que involucraron sólo a tres de ellos.

Así lo dio a conocer la actual Fiscalía capitalina, encabezada por Ernestina Godoy, al atender de manera parcial una resolución emitida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tras un recurso de revisión promovido por Milenio.

El 7 de septiembre, Gabriel Regino, abogado del exdirector de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, informó, en conferencia de prensa, que en la actualidad no hay ningún exfuncionario del Metro en la cárcel por las acusaciones formuladas en el 2014, por irregularidades en la construcción de la Línea 12.

En la respuesta entregada a Milenio tras la intervención del INFOCDMX, la Fiscalía de Justicia informó que de los 43 exfuncionarios de Proyecto Metro y del Sistema de Transporte Colectivo Metro contra los que, en el año 2014, el entonces contralor Hiram Almeida presentó denuncias penales ante la PGJDF, sólo se investigó a 33 y a los otros 10 no los vinculó con ninguna averiguación previa.

"Es decir, no se inició ninguna investigación en materia penal en su contra", precisó.

A otras 30, detalló la Fiscalía, sí se les vinculó con algunas de las 13 averiguaciones previas iniciadas, pero se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal y una reserva.

Esto implica, precisó, "que no se acreditó su responsabilidad penal en los hechos que se investigaron, es decir, no resultó de relevancia penal su actuación respecto de la conducta que se les atribuyó, por lo que no se determinó ninguna sanción penal en su contra".

La fiscalía añadió que en el caso de otras tres personas señaladas, sí se determinó el ejercicio de la acción penal, "por lo que quedaron en la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México".

Sin embargo, la Fiscalía de Justicia cumplió parcialmente con la instrucción del INFOCDMX, pues evitó especificar quiénes fueron los ex funcionarios contra los que se procedió penalmente, quiénes contra los que no se ejecutó acción penal y quiénes los que no ameritaron una investigación en su contra.

En la resolución, el INFOCDMX revocó la respuesta inicial que la fiscalía dio a una solicitud de información formulada por Milenio en mayo, en la que negó dar información del estado procesal de las denuncias interpuestas contra 43 exservidores públicos del Proyecto Metro y del Sistema de Transporte Colectivo Metro.