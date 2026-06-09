Inegi reporta inflación de 3.94% en mayo en México

México: Inflación anual fue de 3.94% en mayo; baja por reducciones de precios en electricidad y alimentos

La inflación a tasa anual de mayo fue de 3.94%, observándose una deflación mensual —disminución generalizada y prolongada en los precios de los bienes y servicios— de 0.21%, a consecuencia de caídas en los precios de servicios como la electricidad, así como en bienes básicos como el tomatillo y el huevo, entre otros, detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Inflación subyacente y no subyacente

Con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el Inegi detectó que en el quinto mes de 2026 la inflación subyacente subió a tasa mensual 0.22% y a tasa anual, 4.19%. En cambio, la inflación no subyacente bajó en términos mensuales 1.65% y, anuales, subió 3.10%. Cabe recordar que la inflación subyacente es la medida que excluye los productos con precios más volátiles o sujetos a estacionalidad y, la inflación no subyacente, agrupa los bienes y servicios cuyos precios son altamente inestables y responden a factores climáticos, conflictos geopolíticos o decisiones administrativas del gobierno.