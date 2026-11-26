Un juez federal desechó una demanda de amparo promovida a favor de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", porque el documento no contenía su firma autógrafa ni electrónica. El recurso buscaba frenar una supuesta orden para enviarlo a Estados Unidos.

La decisión corresponde al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca. El rechazo obedeció a un requisito formal y no representa una autorización para extraditar al detenido ni una resolución sobre la legalidad de su posible entrega.

La demanda quedó registrada en el expediente 1395/2026 y fue presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Hugo Dionisio Guadalupe la ingresó como promovente en favor de Meza Flores.

El escrito señalaba a la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República como autoridades responsables de una presunta instrucción de entrega o traslado administrativo a Estados Unidos, fuera de un procedimiento jurisdiccional o ministerial.

¿Qué determinó el juez sobre la demanda?

Sin embargo, el juzgado no examinó si esa instrucción existe. Tampoco determinó si las autoridades podrían ejecutarla legalmente, pues la falta de firma impidió admitir el asunto y estudiar el reclamo.

Al revisar la solicitud, el juez Jorge Adrián Cruz Flores consideró que no había certeza de que el directamente afectado hubiera expresado su voluntad de promover el juicio. La firma era necesaria para acreditar esa intención y dar trámite a la petición de protección federal.

El juzgador también estableció que Meza Flores podía suscribir personalmente el documento. Su reclusión en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como Altiplano, no constituía un impedimento físico o jurídico para hacerlo.

Por esas razones, desechó de plano la demanda y ordenó que un actuario notificara personalmente la resolución al detenido dentro del centro penitenciario, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿Qué implica esta decisión para Fausto Meza?

El alcance de esta determinación se limita al escrito presentado. El juzgado no resolvió el fondo de la inconformidad ni confirmó la existencia de una orden para expulsar a Meza Flores del territorio nacional.

El detenido permanece en el Altiplano después de su captura, ocurrida el 20 de noviembre durante la Operación Centella, en Guasave, Sinaloa. Una jueza le impuso prisión preventiva tras la imputación por delitos relacionados con armas, cartuchos, cargadores y posesión de metanfetamina con fines de comercio.

El desechamiento del amparo deja sin tramitar esa solicitud específica de protección, mientras su situación jurídica y cualquier procedimiento para enviarlo a Estados Unidos deberán resolverse por las vías correspondientes.