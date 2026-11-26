Magistrados federales dejaron sin efectos la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación. La resolución mantiene abiertas las facultades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para continuar las indagatorias y solicitar un nuevo mandamiento judicial si reúne los elementos necesarios.

El fallo, difundido este jueves 26 de noviembre, corresponde a la revisión del amparo promovido por la defensa del actor. Su alcance se limita a la orden de captura impugnada y no constituye una sentencia sobre los hechos denunciados.

¿Qué declaró la Fiscalía sobre el caso?

El asunto fue analizado por integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, después de que la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales recurriera la protección concedida previamente por un juzgado de distrito.

La decisión confirmó la cancelación del mandamiento emitido por un juez de control. Esto impide ejecutar esa orden específica, aunque la investigación puede continuar y las autoridades conservan la posibilidad de presentar el caso ante un juez mediante los mecanismos legales correspondientes.

La carpeta capitalina está relacionada con hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán. El 6 de noviembre, la Fiscalía informó que había obtenido una orden de aprehensión por violación, pero precisó que esta había quedado sin efectos como consecuencia de un juicio de amparo.

Desde entonces, la institución señaló que Derbez podía enfrentar el procedimiento en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido. También aclaró que la protección federal no significaba el cierre del expediente ni lo eximía de atender los requerimientos judiciales que procedieran.

¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación?

En una actualización del 20 de noviembre, la Fiscalía sostuvo que contaba con datos de prueba que, desde su perspectiva, sustentaban el hecho investigado. Informó que había realizado gestiones de citación en más de diez domicilios y lugares, incluido el despacho de sus abogados, sin que el actor hubiera comparecido hasta ese momento.

La dependencia agregó que la defensa no había incorporado a la carpeta los dictámenes y otros elementos mencionados públicamente. Reiteró su disposición a recibirlos y valorarlos, incluidos aquellos que pudieran contribuir a deslindar responsabilidades.

Derbez ha rechazado las acusaciones y denunciado un presunto intento de extorsión. Sobre ese señalamiento, la Fiscalía indicó que el expediente remitido por la FGR contenía únicamente la denuncia inicial y que seguía pendiente recibir los mensajes y registros referidos por su representación.

¿Qué implica la resolución del tribunal?

Ambas investigaciones permanecen abiertas. La resolución sobre la captura no acredita culpabilidad ni equivale a una absolución; la responsabilidad penal solo puede determinarse mediante una sentencia judicial.