Los automovilistas deberán comenzar a prepararse para un cambio en la forma de pagar combustible y peajes en México, luego de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que establece el uso de medios digitales y electrónicos como método de pago en gasolineras y casetas.

Aunque la disposición entró en vigor este 27 de noviembre, esto no significa que los establecimientos deban dejar de aceptar efectivo de inmediato. La medida contempla un proceso gradual para retirar esta forma de pago, por lo que las estaciones de servicio y las casetas todavía podrán recibir dinero en efectivo durante el periodo de transición.

La transición hacia el pago digital

De acuerdo con lo establecido, las autoridades responsables de cada sector, entre ellas la Secretaría de Energía, contarán con 15 días hábiles para definir las reglas de operación, así como los plazos y las condiciones necesarias para implementar el nuevo esquema.

Por ello, el 18 de diciembre está previsto como el inicio de esta transición gradual, una vez que se hayan dado a conocer los calendarios y las fechas límite correspondientes.

Efectivo aún aceptado en gasolineras

La iniciativa, impulsada por Claudia Sheinbaum, busca facilitar y agilizar las operaciones mediante herramientas de pago electrónico, evitando procesos como contar monedas o esperar el cambio al momento de realizar una transacción.

Sin embargo, el efectivo no quedará completamente descartado en todas las circunstancias. La disposición contempla que pueda utilizarse cuando se presenten fallas que imposibiliten recibir pagos digitales, aunque esta posibilidad estará limitada a situaciones excepcionales.

De esta manera, los conductores tendrán que mantenerse atentos a los próximos lineamientos, ya que serán estos los que determinen cómo y cuándo dejará de utilizarse el efectivo en gasolineras y casetas.