La posible extradición de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", deberá ser evaluada por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad, afirmó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que las autoridades deberán considerar qué alternativa conviene más a México: que el presunto líder criminal enfrente a la justicia nacional o sea enviado a Estados Unidos. Durante su conferencia matutina del 26 de noviembre, evitó anticipar una resolución y sostuvo que el análisis debe priorizar la paz y la seguridad del país.

"Aquí es la conveniencia para México, qué es mejor para el país", expresó Sheinbaum al explicar el criterio que, según planteó, debe orientar la evaluación.

Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante una operación militar apoyada por trabajos de inteligencia e intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Washington confirmó la captura y reconoció la participación de las fuerzas mexicanas.

Después del arresto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Estados Unidos había solicitado formalmente su extradición. La fiscal general Ernestina Godoy declaró inicialmente que sería juzgado en México.

Posteriormente, la FGR precisó que la viabilidad de entregarlo dependerá del procedimiento, las formalidades y los tiempos diplomáticos previstos en el tratado bilateral. Mientras se resuelve esa petición, el detenido continuará sujeto a las determinaciones de las autoridades mexicanas.

La Fiscalía informó que la solicitud estadounidense procede de una corte federal del Distrito de Columbia. Señaló que los hechos por los que se requiere a Meza Flores tienen correspondencia en la legislación mexicana con delitos de asociación delictuosa, contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La institución también indicó que la continuación de su audiencia inicial está prevista para el 28 de noviembre, cuando se resolverá su situación jurídica dentro del proceso abierto en México. La existencia de una petición de extradición no significa que su entrega ya haya sido autorizada.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por presuntas actividades relacionadas con el tráfico de drogas, lavado de dinero y armas. Las imputaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales correspondientes; su captura no constituye una sentencia.

La declaración presidencial mantiene abierta la posibilidad de una extradición, aunque sin una fecha ni una decisión definitiva. Por ahora, el proceso mexicano continúa mientras la FGR revisa la solicitud y el Gabinete de Seguridad participa en la evaluación anunciada por Sheinbaum.