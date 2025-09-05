Mr. Doctor expone a Rosa Barrancos por usurpación de profesión

Exhiben a Rosa Barrancos en Cuautitlán Izcalli; falsa psiquiatra drogaba y amenazaba a sus pacientes. El médico e influencer Octavio Arroyo, conocido en redes sociales como Mr. Doctor, expuso un nuevo caso de presunta usurpación de profesión en el Estado de México. Se trata de Rosa de los Ángeles Barrancos López, una mujer de 54 años originaria de Campeche, quien habría ejercido ilegalmente como psiquiatra en Cuautitlán Izcalli, ofreciendo consultas, recetando medicamentos y acumulando diversas acusaciones en su contra.

La denuncia de Barrancos surge después del caso de Marilyn Cote, una mujer que ejercía como psiquiatra y psicoterapeuta en Puebla con documentos académicos falsificados. Cote fue detenida por usurpación de profesión, entre otros delitos.

Según el creador de contenido, el caso de Rosa Barrancos guarda similitudes con la forma de operar detectada en aquel episodio, lo que ha generado preocupación en redes sociales. En video publicado en su canal de YouTube, Mr. Doctor detalló que Rosa Barrancos habría ofrecido consultas psiquiátricas sin contar con una cédula profesional válida, además de recetar medicamentos controlados como sertralina, valproato, quetiapina y clonazepam, mismos que ella misma vendía a sus pacientes con el argumento de que eran de “mejor calidad”.

De acuerdo con testimonios recabados, el costo inicial de las consultas oscilaba entre 1,500 y 5,000 pesos, incrementándose con cada sesión. La mujer presuntamente enganchaba a los pacientes a través de la dependencia al clonazepam, un medicamento de uso controlado, lo que aumentaba su vulnerabilidad.