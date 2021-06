Denuncian presunta secta sexual a cargo de Ricardo Ponce

Nación

La youtuber Maire Wink, aseguró en un video difundido en sus redes sociales haber sido víctima de abuso sexual por parte del conferencista y coach de autosanación.

Ciudad de México.- A través de un video difundido en sus redes sociales, la youtuber Maire Wink denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte del conferencista y coach de autosanación Ricardo Ponce; de misma forma, señaló que este es el organizador de una secta sexual.

Así mismo, en su testimonio, Wink aseguró que fue víctima de abuso al acudir a uno de los retiros de “sanación que promueve Ricardo Ponce, mismos que son llevados a cabo en Bacalar, Quintana Roo.

Además, la youtuber dijo que el coach se vale de dichos retiros para enganchar mujeres para abusarlas, grabarlas y organizar orgías como en una secta sexual.

Sin embargo, para reforzar su denuncia, Maire Wink incluyó en su video testimonio de otras personas que presuntamente han sido víctimas también de Ricardo Ponce, quienes aseguraron que la actitud del coach en los retiros siempre es la misma.

Maire narró que en el retiro al cual acudió, Ricardo continuamente le preguntaba por qué corrían del amor, además de que la llamaba a no bloquear su “energía sexual”. “Me estaba tratando de manipular, diciéndome que si no me acostaba con él era por mi corazón cerrado”. Maire Wink.

¿Quién es Maire Winks?

Maire es una youtuber mexicana que se ha caracterizado por hacer tutoriales de manualidades y comida de una manera fácil y divertida, incluso muestra sus errores en sus videos, con el fin de demostrar que lo importante es intentar hacerlo.