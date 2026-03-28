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Nación

Alberto Granados: derrame de hidrocarburo afecta costas de Veracruz y Tamaulipas

Las playas de Madero ya presentan la presencia de chapopote, lo que genera preocupación en la comunidad.

Por Staff / La Voz - 28 marzo, 2026 - 10:57 a.m.
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      Derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Tabasco y Veracruz ya llegó al sur de Tamaulipas y amenaza con extenderse hacia el norte del estado, Texas e incluso Florida, de acuerdo con especialistas, en lo que puede convertirse en uno de los peores desastres ambientales del país. En unas cuatro semanas podría reportarse la presencia de chapopote en las costas de Matamoros, así como en Brownsville y la Isla del Padre, en Texas.

      "En las playas de Madero ya apareció este material que, con el sol, se convierte en chapopote y llega a la orilla", señaló ayer el Alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila.

      El derrame de hidrocarburo en Tamaulipas

      Especialistas advierten que el comportamiento del derrame depende de corrientes, vientos y procesos de evaporación, pero alertan sobre un escenario de mayor alcance: si el crudo entra en la llamada "loop current" -una poderosa corriente que cruza el Golfo-, podría ser arrastrado a Texas, y luego hacia Florida y el Atlántico.

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