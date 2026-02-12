Julio Scherer Ibarra detalla la crisis de AHMSA en Coahuila y su impacto político

Coahuila ocupa un lugar relevante en Ni venganza ni perdón, el libro de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, donde se relatan episodios que vinculan a la entidad con decisiones políticas y económicas clave del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En al menos tres pasajes, el texto aborda el intento de rescate de Altos Hornos de México (AHMSA), una supuesta denuncia relacionada con el empresario y político Armando Guadiana —ya fallecido— y la importancia estratégica del estado para el movimiento lopezobradorista en la elección de 2017.

El peso de AHMSA en la agenda federal

Según el relato, desde el arranque de la administración federal la situación de AHMSA fue considerada prioritaria por su impacto económico y social en Coahuila, especialmente por la magnitud de empleos que generaba. La siderúrgica atravesaba una crisis financiera profunda y enfrentaba cuestionamientos por la venta de la planta Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), operación que fue señalada por un presunto sobreprecio.

Scherer sostiene que el presidente estaba particularmente preocupado por el posible colapso de la empresa y sus consecuencias laborales. En ese contexto, afirma que recibió la instrucción de promover una denuncia para revisar la legalidad de la compra de la planta de fertilizantes.

Reuniones y señalamientos

El exconsejero jurídico también narra que, ante la eventual quiebra de AHMSA, el mandatario le pidió acudir —junto con Lázaro Cárdenas Batel— a reunirse con el empresario Julio Villarreal, propietario de Banca Afirme y actor relevante en el sector acerero. La intención, según su versión, era explorar alternativas ante el deterioro de la compañía.

Scherer subraya que dichas gestiones se realizaron por instrucción presidencial y no a título personal, en respuesta a críticas que lo acusaban de buscar beneficios particulares. En el libro insiste en que su actuación se dio dentro del marco de sus responsabilidades oficiales.

Con el paso del tiempo, AHMSA entró en un proceso de quiebra y quedó bajo un fideicomiso, marcando el desenlace de una de las crisis empresariales más significativas para Coahuila en los últimos años.

Coahuila en el tablero político

Además del caso AHMSA, el libro menciona la relevancia política de Coahuila en la elección estatal de 2017, vista como un termómetro para el crecimiento del movimiento encabezado por López Obrador rumbo a la contienda presidencial de 2018. También se alude a una supuesta denuncia que habría sido considerada contra Armando Guadiana, figura destacada en la vida política y empresarial del estado.

En conjunto, la obra presenta la versión de Scherer sobre episodios que, desde su perspectiva, marcaron tensiones internas y externas durante el arranque del nuevo gobierno, situando a Coahuila como un escenario donde convergieron intereses económicos, disputas políticas y decisiones de alto nivel.