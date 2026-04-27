Ahorros de hasta 257 pesos mensuales para automovilistas en México

Llenar el tanque y pagar con tarjeta pronto podría convertirse en una decisión inteligente para millones de automovilistas en México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en conjunto con instituciones bancarias, anunció un acuerdo para reducir comisiones en pagos digitales realizados en gasolineras, lo que podría traducirse en ahorros de hasta 257 pesos mensuales para algunos consumidores.

La medida surge en un momento clave: los precios internacionales de los energéticos siguen presionados por conflictos geopolíticos y volatilidad en el mercado del petróleo. Ante este panorama, el gobierno federal busca contener el impacto en el bolsillo de las familias sin recurrir únicamente a subsidios.

¿En qué consiste el acuerdo?

De acuerdo con lo informado, los bancos dejarán de cobrar temporalmente la llamada cuota de intercambio, un cargo que representa cerca del 80% de la comisión total en operaciones con tarjeta. Además, también se reducirá la tarifa aplicada al uso de vales de combustible, muy utilizados por empresas de transporte y logística.

Esto significa menores costos para las estaciones de servicio, con la expectativa de que esos beneficios se reflejen en precios más accesibles para el consumidor final.

¿Cómo se llega al ahorro de 257 pesos?

Aunque el monto dependerá del consumo de cada conductor, quienes cargan gasolina varias veces al mes podrían notar una diferencia importante. Si los descuentos derivados de menores comisiones se trasladan al precio final, automovilistas frecuentes, repartidores o familias con varios vehículos serían los más beneficiados.

Para quienes usan el auto diariamente, ese ahorro acumulado podría representar una recarga adicional, el pago de casetas o incluso parte del mantenimiento del vehículo.

Menos efectivo, más control

Actualmente, poco más de la mitad de las ventas de combustible en México ya se realizan por medios digitales. Con este nuevo esquema, el gobierno y la banca buscan impulsar aún más los pagos con tarjeta, transferencias y vales electrónicos.

Además de comodidad, esto también aporta mayor transparencia fiscal, seguridad para usuarios y menor manejo de efectivo en estaciones de servicio.

Lo que viene para conductores en México

Todo indica que pagar gasolina en efectivo comenzará a perder terreno. En los próximos meses podrían ampliarse incentivos para usar tarjetas y otros medios electrónicos, especialmente en carreteras, casetas y estaciones de servicio.

Para el consumidor, el mensaje es claro: usar tarjeta ya no solo será más práctico, también podría salir más barato.