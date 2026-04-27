Hallan sin vida al último minero atrapado en Sinaloa tras 33 días de búsqueda

Luego de más de un mes de intensas labores de rescate, autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del último trabajador que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario. Se trata de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán.

El descubrimiento ocurrió la madrugada de este lunes 27 de abril, tras 33 días —equivalentes a 783 horas— de trabajos continuos en los que participaron cientos de personas. Con este hallazgo, se da por concluida la búsqueda de los cuatro mineros que quedaron atrapados tras el colapso de la mina.

¿Cómo ocurrió el accidente en la mina Santa Fe?

El accidente se registró el pasado 25 de marzo, cuando una falla derivada del colapso de la presa de jales provocó el derrumbe en el complejo minero. Desde el día siguiente, equipos de rescate implementaron operativos para intentar localizar a los trabajadores.

Días después del siniestro, el 30 de marzo, fue encontrado con vida Alejandro Cástulo Colín, de 44 años y originario de Michoacán, convirtiéndose en el primer rescatado. Posteriormente, el 8 de abril, fue localizado con vida Francisco Zapata Nájera, de 42 años, lo que reavivó las esperanzas de encontrar con vida a los demás.

Sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento del tercer minero. A pesar de ello, las brigadas continuaron con las labores hasta dar con el paradero del último trabajador.

Acciones de la autoridad en el rescate

El operativo estuvo encabezado por el Comando Unificado, que coordinó las acciones de búsqueda en la zona afectada. Con la localización de Beltrán Reséndiz, concluye una operación marcada por el esfuerzo sostenido de los equipos de rescate y que cierra un nuevo episodio trágico en la industria minera del país.