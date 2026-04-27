Veracruz exige justicia tras la muerte de Bertha Burciaga en operativo

La indignación social sigue aumentando en Veracruz tras la muerte de la doctora Bertha Burciaga, ocurrida durante un operativo policial en la autopista México-Tuxpan. Mientras las autoridades manejaron inicialmente la posibilidad de un "fuego cruzado", abogados, familiares y ciudadanos han rechazado esa versión y exigen una investigación transparente.

De acuerdo con pronunciamientos difundidos por el Instituto de Capacitación de Abogados de Tuxpan, no existen elementos suficientes para sostener que la médica quedó atrapada entre disparos. Por el contrario, testimonios citados públicamente señalan que la víctima habría intentado detener la agresión bajando la ventanilla y levantando las manos, sin obtener respuesta.

Protestas pacíficas en Tuxpan y Poza Rica

Las calles de Tuxpan y Poza Rica se llenaron de globos blancos, pancartas y exigencias de justicia. Personal médico, ciudadanos y familiares participaron en movilizaciones para pedir castigo a los responsables y evitar que el caso quede impune.

La muerte de Bertha Burciaga también encendió alarmas dentro del sector salud, donde trabajadores denunciaron sentirse vulnerables ante el clima de violencia que enfrenta la región norte del estado.

Debate sobre el uso de la fuerza

Uno de los puntos más sensibles del caso gira en torno a los protocolos policiales. Juristas y manifestantes han cuestionado si se respetaron los lineamientos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que regula cómo deben actuar las corporaciones de seguridad en situaciones de riesgo.

Hasta ahora, al menos dos elementos policiales fueron puestos a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones y se revisan grabaciones de cámaras de la caseta donde ocurrieron los hechos.

Un caso que trasciende lo judicial

Más allá de la investigación penal, el caso de Bertha Burciaga se ha convertido en símbolo de una exigencia ciudadana mayor: seguridad con responsabilidad, instituciones que rindan cuentas y justicia para las víctimas.

En Veracruz, la pregunta ya no es solo qué ocurrió aquella noche, sino si el estado será capaz de responder con verdad y consecuencias.