Detener a 'capos' no acaba con la delincuencia: López Obrador

La estrategia del gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada no pasa por la localización y detención de líderes de bandas criminales, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Xochimilco, el titular del Ejecutivo estableció que su principal estrategia es dotar de oportunidades de capacitación, becas y, eventualmente, empleo a los jóvenes y con ellos acabar con el "ejército de reserva" del crimen organizado.

¿Ustedes creen que solo deteniendo a los capos se va a resolver el problema? No. Claro que si los encontramos los detenemos, pero el propósito es atender las causas y un propósito es quitarles a los jóvenes. Esa es la batalla, Dejarlos sin ejército de reserva. Quitarles a los jóvenes. ¿Cómo le van a hacer los capos si los jóvenes tienen opciones de estudio, opciones de trabajo?", expuso Löpez Obrador.

Reconoció que pasarán varios años para observar resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca cumplir con el otorgamiento a los beneficiarios de oportunidad de capacitación, de una beca y eventualmente de empleo.

Ese programa, sin embargo, tuvo en el 2021 el 40 por ciento de eficiencia al momento de dotar de una fuente de empleo a los 225 mil beneficiarios que egresaron. El resto vuelven a engrosar las filas del desempleo.

"Claro, no se logra esto de la noche a la mañana, es un proceso, pero ya se inició. Yo recuerdo que cuando hablaba de enfrentar así el problema de la inseguridad y la violencia, me decían, 'sí, sí, sí, eso está bien, pero lleva tiempo. ¿Qué va a hacer?' Pues eso.", sentenció el titular del Ejecutivo.

Dijo que su estrategia para combatir la delincuencia no pasa por aplicar medidas coercitivas, la mano dura, amenazas de "no me va a temblar la mano", más cárceles y "mano dura", y leyes más severas.

El titular del Ejecutivo puntualizó que durante septiembre se crearon 140 mil nuevos empleos formales, y restan 50 mil para volver al nivel que se tenía en mayo de 2020, cuando se registró la caída más abrupta a causa de la pandemia de Covid 19.

Consideró que se espera cerrar 2021 con un nuevo récord de remesas que envían los migrantes mexicanos desde los Estados Unidos, con un monto de 48 mil millones de dólares. En la evaluación de Jóvenes Construyendo el Futuro se han invertido 67 mil 720 millones de pesos en becas, para beneficiar a 1 millón 930 mil jóvenes que no estudian ni tienen un empleo formal.