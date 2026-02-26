Sheinbaum asegura respaldo sólido de la FIFA y ratifica a México como sede del Mundial 2026 en medio de la turbulencia

En medio de una de las semanas más intensas en materia de seguridad y percepción internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al frente para confirmar que México cuenta con el respaldo absoluto de la FIFA para la organización de la Copa Mundial de Fútbol 2026, a pesar de la ola de violencia que estalló tras el operativo en el que fue abatido el narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la mandataria destacó que tanto la organización internacional como las autoridades mexicanas mantienen comunicación constante y han expresado su "confianza total" en la capacidad del país para recibir el evento deportivo más importante del planeta.

FIFA reitera que México sigue como sede sin modificaciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha emitido declaraciones públicas en las que reafirma que México seguirá como anfitrión del Mundial, incluso descartando por completo cualquier cambio de sede o cancelación de partidos debido a la violencia registrada en varias entidades.

Infantino señaló que la organización sigue monitoreando la situación, pero que tiene "confianza absoluta" en las instituciones mexicanas y en su capacidad de garantizar seguridad para las miles de personas que llegarán al país durante el torneo.

Normalidad, garantías y mensaje a turistas

Sheinbaum no solo habló de respaldo institucional, sino que lanzó un mensaje directo a quienes planean viajar a México para el Mundial:

Aseguró que no existe riesgo para los visitantes.

Confirmó que hay todas las garantías de seguridad para los partidos que se celebrarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Agradeció la confianza de la FIFA y resaltó la importancia del torneo para el turismo y la economía nacional.

Contexto: violencia tras la muerte de "El Mencho"

El reciente operativo contra "El Mencho", ejecutado por fuerzas de seguridad en Jalisco, desencadenó una ola de violencia en varios estados del país, con bloqueos, enfrentamientos y enfrentamientos entre el crimen organizado y el Ejército.

Aunque las autoridades han reportado que la situación se está normalizando, este estallido ha generado preocupación internacional y ha llevado a medios y federaciones deportivas a cuestionar la estabilidad del país a pocos meses de que inicie el torneo.

Balance entre seguridad y deporte en tiempos de tensión

Para las autoridades mexicanas, el respaldo de la FIFA se convierte en un refrendo crucial: no solo el Mundial 2026 sigue firme, sino que representa un voto de confianza para el país en medio de retos de seguridad. La idea es enviar un mensaje al mundo: México está preparado, organizado y seguro para recibir a millones de visitantes y aficionados al fútbol.