Familiares reclaman cuerpo de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’: FGR ya recibió la solicitud

CIUDAD DE MÉXICO – La Fiscalía General de la República (FGR) recibió este miércoles la solicitud formal por parte de presuntos familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", para la entrega del cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El trámite ocurre días después de que se confirmara el deceso del capo por causas naturales derivadas de una enfermedad renal.

De acuerdo con fuentes judiciales, la petición fue presentada por un equipo legal que representa al círculo cercano de Oseguera Cervantes. Sin embargo, la entrega de los restos no será inmediata, ya que la FGR debe completar protocolos de identificación forense y seguridad nacional para evitar que el acto se convierta en un evento que altere el orden público.

Protocolos de entrega y pruebas de ADN

Antes de autorizar la entrega, las autoridades ministeriales deben validar la identidad de los solicitantes y confirmar el parentesco directo. La FGR mantiene el cuerpo bajo custodia en una instalación militar de alta seguridad para garantizar la integridad de las pruebas periciales.

"Se están siguiendo todos los pasos que dicta la ley para objetivos de este perfil. No se entregará el cuerpo hasta que las pruebas genéticas sean 100% concluyentes y se garantice que no habrá riesgos a la seguridad tras su disposición final", señaló una fuente cercana al proceso.

Vigilancia extrema ante posibles funerales

El Gobierno Federal ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que los restos de "El Mencho" sean utilizados para realizar homenajes públicos o la construcción de mausoleos que exalten su figura. Por ello, se evalúa condicionar la entrega del cuerpo a un servicio funerario estrictamente privado, custodiado por fuerzas federales, o incluso la incineración obligatoria por razones de seguridad pública.

La defensa de la familia, por su parte, argumenta el derecho constitucional de dar sepultura a sus allegados. No obstante, en casos de líderes del crimen organizado, el Estado Mexicano suele aplicar criterios de excepción para evitar que los cementerios se conviertan en centros operativos o de culto para las organizaciones delictivas.

Impacto en la seguridad regional

Mientras el proceso legal avanza en la Ciudad de México, los estados de Jalisco, Michoacán y Colima permanecen en alerta máxima. Las autoridades temen que el traslado de los restos o el anuncio del lugar de su entierro desencadene nuevos episodios de violencia entre facciones que se disputan el control de la organización criminal. Se espera que en las próximas 48 horas la Fiscalía emita un dictamen definitivo sobre la procedencia de la solicitud.