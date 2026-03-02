Detienen a Carlos Manzo en Uruapan por extorsión y homicidio

En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, este lunes se confirmó la detención de un sujeto apodado "El Congo", señalado como un importante operador de redes de extorsión en la región de la Meseta Purépecha y presunto implicado en el asesinato del activista y exdiputado Carlos Manzo.

La captura se registró en las inmediaciones del municipio de Uruapan, tras semanas de trabajos de inteligencia que vinculan al detenido con una célula delictiva dedicada al cobro de piso a productores de aguacate y comerciantes de la zona.

Detalles del operativo

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), "El Congo" contaba con diversas órdenes de aprehensión por delitos de extorsión agravada y homicidio. Las autoridades lo identifican como uno de los generadores de violencia más activos en Michoacán, cuya estructura criminal había mantenido bajo asedio a los sectores productivos del estado.

Su presunta participación en el ataque contra Carlos Manzo es el eje central de la investigación. Manzo, conocido por su activismo contra los abusos de las policías locales y las redes de extorsión, fue víctima de un atentado que conmocionó a la opinión pública y generó fuertes movilizaciones sociales exigiendo justicia.

Próximos pasos legales

El despliegue para su captura contó con la participación de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes lograron interceptar al sospechoso sin que se produjera un enfrentamiento armado que pusiera en riesgo a la población civil. Al momento de su detención, le fueron aseguradas:

- Armas de fuego de uso exclusivo del ejército.

- Equipos de radiocomunicación.

- Sustancias ilícitas preparadas para su distribución.

"El Congo" fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía en Morelia, donde será puesto a disposición de un juez de control para iniciar su proceso de vinculación a proceso.

El Gobierno de Michoacán calificó esta detención como un "paso decisivo" para desmantelar las mafias que afectan la economía regional, aunque colectivos ciudadanos han advertido que la estructura criminal sigue activa y piden que la investigación no se detenga con este arresto.