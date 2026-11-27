Un nuevo operativo de seguridad en Puebla derivó en la detención de Eduardo Velázquez Medina, presidente municipal de Atzitzintla, quien es investigado por su presunta relación con el grupo delictivo conocido como 'Los Zúñiga', organización vinculada con diversas actividades criminales en carreteras de la entidad.

La captura se llevó a cabo mediante un despliegue interinstitucional como parte del denominado Operativo Enjambre, estrategia enfocada en investigar y combatir estructuras delictivas que presuntamente cuentan con la participación o protección de servidores públicos.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el alcalde, electo para gobernar durante el periodo 2024-2027, fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

Las investigaciones apuntan a que 'Los Zúñiga' estarían relacionados con el robo de vehículos de transporte de mercancías en los tramos carreteros Puebla-Veracruz y Puebla-Orizaba, además de secuestros exprés, extorsiones, asaltos en carretera, robo de hidrocarburos y delitos contra la salud.

Acciones de la autoridad

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, en coordinación con corporaciones de seguridad de Puebla.

Operativo Enjambre suma detenciones de alcaldes y funcionarios. Las autoridades informaron que las acciones realizadas en Puebla dentro de esta estrategia han permitido detener a seis servidores públicos, entre ellos tres presidentes municipales, por sus presuntos nexos con una célula criminal dedicada principalmente al robo de transporte de carga.

Como antecedente de estas investigaciones, durante septiembre se llevaron a cabo 23 cateos en el municipio de Esperanza, donde participaron más de mil elementos de seguridad. El despliegue permitió la captura de 12 personas, entre ellas el alcalde de esa localidad y la directora de Seguridad Pública.

Asimismo, durante el mismo mes fue detenido otro presidente municipal en una segunda localidad poblana. Posteriormente, en octubre, las autoridades efectuaron dos inspecciones en propiedades relacionadas con la estructura criminal.

Detalles confirmados

El Gabinete de Seguridad señaló que la detención de Eduardo Velázquez Medina forma parte de las labores de inteligencia e investigación encaminadas a identificar y desarticular las operaciones de 'Los Zúñiga'.

Con esta nueva captura, las investigaciones sobre la presunta participación de funcionarios públicos en las actividades de esta organización delictiva continúan como parte de las acciones del Operativo Enjambre en territorio poblano.