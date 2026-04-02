Detienen a exreina de belleza por fraude millonario en Zacatlán

ZACATLÁN, PUEBLA — Las autoridades de justicia de Puebla confirmaron este jueves 2 de abril de 2026 la detención de una joven identificada como exreina de belleza del municipio de Zacatlán de las Manzanas, señalada por su presunta participación en un esquema de fraude millonario. La captura se realizó tras una serie de investigaciones que vinculan a la exrepresentante de belleza con una red de inversiones apócrifas que habría afectado a decenas de personas en la región de la Sierra Norte del estado.

La detención de la exreina de belleza de Zacatlán ocurrió durante un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de fraude genérico. De acuerdo con las primeras indagatorias, la imputada utilizaba su imagen pública y reconocimiento social para atraer a inversionistas locales bajo la promesa de altos rendimientos económicos en un corto plazo. Sin embargo, tras recaudar sumas de dinero que se estiman en varios millones de pesos, la joven habría dejado de cumplir con los pagos pactados, lo que derivó en múltiples denuncias penales en este 2026.

[Imagen de la fachada de la Fiscalía de Puebla y elementos de seguridad estatal]

Según el reporte oficial, las víctimas de este presunto fraude millonario incluyen a empresarios, comerciantes y familias de la zona que confiaron sus ahorros a la estructura financiera promovida por la exsoberana de las fiestas locales. Los afectados señalaron que el trato era directo y que la confianza se basaba en la reputación de la joven y su familia en el municipio. La fiscalía ha procedido al aseguramiento de cuentas y documentos que podrían servir como evidencia durante el proceso judicial que inicia tras su traslado a un centro de reinserción social.

[Imagen de los sellos de clausura en una de las supuestas oficinas de inversión]

Analistas legales en Puebla indican que este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de la población ante esquemas de inversión no regulados que utilizan a figuras públicas como "gancho". En este 2026, las autoridades han reforzado los llamados a la ciudadanía para verificar la legalidad de cualquier entidad financiera antes de entregar recursos. De ser hallada culpable, la exreina de belleza de Zacatlán podría enfrentar una pena considerable de prisión, además de la obligación de reparar el daño económico causado a los defraudados, quienes ya se organizan en colectivos para exigir justicia.

Por su parte, la defensa de la joven ha solicitado la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas a su favor, argumentando que ella también podría haber sido víctima de una estructura superior de engaño. Mientras tanto, el caso ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Zacatlán, donde la noticia de la captura de quien fuera un símbolo de la identidad local ha acaparado las portadas de los medios regionales. La fiscalía continúa rastreando el destino del capital defraudado para intentar recuperar los fondos de los afectados.

Con la exreina de belleza bajo custodia, el proceso entra ahora en una etapa crítica de desahogo de pruebas. El impacto del fraude en la Sierra Norte de Puebla ha dejado una huella de desconfianza en los círculos financieros locales, subrayando la importancia de la vigilancia institucional. Mientras el juez define su situación jurídica en las próximas horas, el nombre de la joven ha pasado de las pasarelas de la Feria de la Manzana a los expedientes criminales del estado en este accidentado inicio de abril.