Funcionaria Florencia renuncia en Hacienda tras polémico video viral en Palacio Nacional

Florencia Melany Franco Fernández, funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), habría dejado su puesto luego de la controversia generada por un video en el que aparece tomando el sol desde un balcón de Palacio Nacional.

De acuerdo con fuentes cercanas a la dependencia citadas por EL UNIVERSAL, la salida se concretó este miércoles, tras la difusión masiva de las imágenes en redes sociales, lo que provocó múltiples críticas hacia su comportamiento dentro de un recinto gubernamental.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum?

Antes de que se confirmara su identidad, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la funcionaria ya había sido sancionada por lo ocurrido, aunque no se dieron a conocer detalles sobre la medida aplicada.

El hecho generó discusión entre usuarios, quienes cuestionaron el uso de instalaciones oficiales para actividades personales, especialmente tratándose de un espacio emblemático como Palacio Nacional.

Trayectoria de Florencia Franco

En cuanto a su trayectoria, Franco Fernández laboró en la SHCP por más de cuatro años. Durante ese tiempo, fue asesora del entonces titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. En la administración actual, encabezada por Édgar Amador Zamora, se desempeñaba como directora general de coordinación.

La funcionaria es egresada de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría por la Universidad de París-Panthéon-Assas. Según su más reciente declaración patrimonial, percibía un ingreso neto anual de un millón 531 mil 984 pesos.

Consecuencias de la renuncia

Su salida se da en un momento relevante para la dependencia, apenas unas horas después de la entrega al Congreso de los PreCriterios Generales de Política Económica 2027, un documento clave para el rumbo económico del país.