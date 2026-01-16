SAT endurece vigilancia sobre tandas: depósitos mayores a 15 mil pesos estarán bajo revisión en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que fortalecerá la supervisión de las tandas y otros mecanismos de ahorro informal, una práctica ampliamente utilizada en México desde hace décadas. Aunque estas formas de ahorro no están prohibidas, la autoridad fiscal advirtió que los movimientos de dinero sin respaldo documental podrían generar problemas fiscales a partir de 2026.

Las tandas suelen ser utilizadas como una alternativa para ahorrar, pagar deudas o cubrir gastos inesperados. Sin embargo, el SAT señaló que el aumento de transferencias electrónicas, depósitos digitales y el uso de aplicaciones bancarias ha facilitado el rastreo de este tipo de operaciones, colocándolas bajo una observación más estricta.

El SAT y su objetivo de control

De acuerdo con la información difundida por la autoridad, el objetivo principal es reforzar el control de recursos que no son reportados al fisco y reducir el flujo de dinero no declarado. En este contexto, los depósitos vinculados a tandas serán analizados con mayor detalle, especialmente cuando se trate de montos elevados.

El SAT aclaró que el problema no es la existencia de las tandas, sino la falta de documentación que permita acreditar el origen y destino del dinero. Cuando los depósitos superan los 15 mil pesos y no cuentan con justificación fiscal, pueden derivar en requerimientos de información, revisiones más profundas, multas económicas e incluso bloqueos temporales de cuentas bancarias.

Consecuencias de no declarar ingresos

La autoridad fiscal explicó que, ante depósitos frecuentes o cantidades altas sin explicación clara, el dinero podría ser interpretado como ingresos no declarados. En esos casos, el SAT puede solicitar aclaraciones formales, iniciar revisiones de ingresos, determinar créditos fiscales y aplicar sanciones.

Para quienes participan en tandas, el SAT recomendó llevar un control detallado de cada operación, identificar a los integrantes del grupo, registrar montos y fechas, y conservar comprobantes de transferencias o depósitos. Estas medidas permitirían demostrar que se trata de un esquema de ahorro colectivo y no de ingresos adicionales.

Vigilancia para la transparencia financiera

El refuerzo en la vigilancia, según el organismo, busca incrementar la transparencia financiera, reducir la economía informal, detectar ingresos no declarados y limitar movimientos de dinero sin respaldo fiscal, en un contexto donde las operaciones digitales son cada vez más comunes.