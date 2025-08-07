Devaluación del peso mexicano frente al dólar preocupa a inversionistas

México, Ciudad de México — El peso mexicano abrió este 7 de agosto de 2025 debilitado, con el dólar estadounidense cotizando en promedio a 18.66 pesos, un avance de 0,29 % respecto al cierre de la jornada anterior, cuando se ubicó en 18.61 MXN/USD.

Esta depreciación se da a pesar de un acuerdo pospuesto de aranceles entre México y Estados Unidos, que no fue suficiente para frenar el fortalecimiento del dólar. El deterioro del peso se asocia con la incertidumbre económica derivada de medidas arancelarias bilaterales y factores globales que continúan presionando la moneda mexicana.

Contexto reciente:

El 5 de agosto, el dólar abrió a 18.84 MXN/USD, reflejando una ligera apreciación frente al peso, influenciada por tensiones comerciales y señales de recuperación económica en México.

Según datos históricos, el tipo de cambio máximo del día fue aproximadamente 18.6141 pesos y el mínimo en 18.5977 pesos, con una apertura registrada en 18.6033 pesos.

Tendencias en el mercado cambiario:

Durante julio de 2025, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 18.539 MXN y un máximo de 18.896 MXN/USD, promediando 18.776 pesos. Esta volatilidad refleja la sensibilidad del peso frente a las dinámicas internacionales, particularmente en relación con la política monetaria de EE.UU. y las expectativas frente a su Reserva Federal.

