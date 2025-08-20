Dictan prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón de boxeo, ha sido enviado a prisión preventiva por orden de un juez federal en Hermosillo, Sonora, mientras se define su situación jurídica. El boxeador enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, así como por tráfico de armas, municiones y explosivos.

La decisión fue tomada este miércoles 20 de agosto por el juez de control Enrique Hernández en el Centro de Justicia Penal Federal de Sonora. La defensa del pugilista solicitó una prórroga para presentar pruebas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se programó para el sábado a las 17:00 horas.

Julio César Chávez padre ya se encuentra en Hermosillo para acompañar a su hijo durante este proceso legal que ha captado la atención nacional e internacional.

El caso dio un giro contundente luego de que el 2 de julio, Chávez Jr. fuera arrestado en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Posteriormente, fue entregado a las autoridades mexicanas en una operación conjunta entre ambos países. La acción fue confirmada por el embajador de EE. UU. en México, Ronald Johnson, quien publicó una fotografía del traslado y destacó la cooperación binacional como clave para fortalecer la seguridad.

De acuerdo con registros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el boxeador fue ingresado al penal de Hermosillo tras su entrega. Entre las acusaciones más graves se encuentra su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, organización que el gobierno estadounidense considera una amenaza terrorista extranjera.

La medida de prisión preventiva fue impuesta para evitar un posible riesgo de fuga o interferencia en las investigaciones. El próximo sábado será clave en el proceso legal, ya que se definirá si Chávez Jr. es vinculado formalmente a proceso o si se determina su liberación.