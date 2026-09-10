García no multará a automovilistas sin Pase Turístico: Manuel Guerra

GARCÍA, Nuevo León — El gobierno municipal de García determinó que no aplicará multas ni restringirá el paso a los automovilistas que circulen con placas emitidas en otros estados de la República Mexicana y carezcan del Pase Turístico, confirmó el alcalde Manuel Guerra Cavazos frente a la próxima implementación del programa promovido por la administración estatal de Nuevo León.

El munícipe explicó que giró instrucciones directas a los efectivos de la Dirección de Tránsito local para garantizar la libre circulación vehicular dentro de la jurisdicción municipal. Guerra Cavazos subrayó que el municipio busca incentivar la llegada de visitantes por motivos económicos, turísticos o laborales, por lo que la restricción impulsada a nivel estatal para controlar el flujo vehicular foráneo no se ejecutará en esta demarcación.

Acciones de la autoridad

En relación con el cumplimiento del pago de derechos vehiculares, el edil aclaró que el municipio tampoco multará a los automovilistas por la falta de refrendo actualizado. De acuerdo con el alcalde, las tareas de fiscalización y cobro tributario por este concepto corresponden al Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, lo que exime a las autoridades de tránsito municipal de imponer infracciones relacionadas con dicho trámite.

Guerra Cavazos instó a los conductores a reportar directamente ante el Ayuntamiento cualquier intento de sanción o extorsión por parte de los oficiales de tránsito por estos motivos.

Detalles confirmados

La normativa estatal del Pase Turístico contempla un registro digital sin costo para estancias temporales de 1 a 30 días naturales por año. Para trayectos continuos por motivos de trabajo o educación, el esquema contempla la modalidad de Registro Vehicular de Estancia Prolongada. La entrada en vigor del programa en el estado está programada para el próximo 21 de octubre.