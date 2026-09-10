Claudia Sheinbaum se reúne con Howard Lutnick para fortalecer la economía

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, encuentro calificado por las autoridades mexicanas como una conversación sumamente provechosa para fortalecer las negociaciones económicas y bilaterales en curso entre ambas naciones.

La sesión contó con la participación activa del secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, quien destacó la cordialidad de los intercambios virtuales celebrados. La reunión a distancia se llevó a cabo debido a complicaciones logísticas en los itinerarios de vuelo del funcionario estadounidense que impidieron su traslado presencial a la capital mexicana.

La reunión virtual se realizó debido a complicaciones logísticas

Durante el diálogo, los representantes de ambos gobiernos abordaron aspectos prioritarios de la agenda económica conjunta, incluyendo el seguimiento a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como la resolución de barreras no arancelarias vinculadas a la propiedad intelectual, el sector farmacéutico y las regulaciones operativas del intercambio comercial.

Durante el encuentro, se discutieron temas clave como la revisión del T-MEC

El encuentro formal se da como antesala a los viajes institucionales de la delegación mexicana a Washington, con el objetivo de consolidar consensos en materia de integración productiva regional, seguridad económica e inversiones estratégicas dentro del marco trinacional.