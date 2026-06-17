Diputado del PT justifica relojes de lujo y rechaza críticas por su estilo de vida

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí, Tomás Zavala, defendió públicamente la posesión de relojes de lujo luego de ser cuestionado por medios de comunicación sobre el costo de algunos de los accesorios que utiliza.

Durante un encuentro con reporteros, el legislador sostuvo que no existe ninguna irregularidad en la adquisición de estos artículos y afirmó que su patrimonio proviene de su trayectoria como empresario. Según explicó, cuenta con más de 30 años de experiencia en la iniciativa privada, por lo que considera legítimo disfrutar de los bienes que ha comprado con recursos propios.

"La austeridad es para los políticos que engañan al pueblo", expresó Zavala, al tiempo que rechazó las críticas dirigidas a su estilo de vida. También aseguró que no entiende los señalamientos en su contra debido a que, dijo, no ha obtenido dinero de manera indebida.

¿Qué generó la polémica?

La polémica surgió luego de que el diario Pulso de San Luis Potosí revisara uno de los relojes mostrados por el legislador en sus redes sociales. De acuerdo con la investigación citada, la pieza estaría intervenida con diamantes naturales y tendría un valor de mercado que oscila entre 13 mil 500 y 19 mil 500 dólares, dependiendo de sus características.

Durante la misma conversación con la prensa, Zavala exhibió otro reloj de lujo y reiteró que tiene derecho a portar los artículos que desee, al considerar que han sido adquiridos con ingresos obtenidos a lo largo de su carrera empresarial.

Actividad legislativa de Tomás Zavala

Además del debate por los relojes, el medio local revisó la actividad legislativa del diputado. Según la información publicada, acumula 11 faltas justificadas y un retardo. Asimismo, hasta el 9 de junio de 2026 no había presentado iniciativas durante el periodo referido en el reporte.

La publicación también señala que, dentro de la actual legislatura 2024-2027, Zavala ha registrado 21 iniciativas, además de diversas adhesiones a propuestas impulsadas por otros legisladores.

Las declaraciones del diputado han generado cuestionamientos debido a que representa un distrito con condiciones de vulnerabilidad económica y por el contraste entre la exhibición de artículos de lujo y el discurso de austeridad promovido por fuerzas políticas aliadas al PT.