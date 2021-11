Diputado faltó al trabajo por supuesto covid-19, pero fue a una carrera

EXCELSIOR.- El diputado Guillermo Zamacona Urquiza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Estado de México, presentó un presunto cuadro de coronavirus, por lo que se le recomendó aislamiento y reposo absoluto; sin embargo, su nombre aparece como uno de los competidores de la Carrera Score Baja 1000, que se realiza en la península de Baja California, entre los días 15 al 20 del presente mes.

Grupo Imagen cuenta con el documento en el que el doctor Alejandro Acevedo Montoya, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), le recomendó aislarse por tres días por un cuadro agudo de enfermedad respiratoria, fechado el pasado 14 de noviembre.

"La mayoría de mis pacientes que tienen enfermedades respiratorias, es muy difícil saber si es coronavirus o no; yo les recomiendo aislarse y hacerse el estudio, entonces ésa fue la recomendación", explicó el doctor Acevedo Montoya en entrevista telefónica.

"Por medio de la presente se hace constar que el Sr. Guillermo Zamacona Urquiza cursa con un cuadro agudo de enfermedad respiratoria y por tal motivo se recomienda reposo absoluto y aislamiento por tres días, para descarte de probable infección debida a coronavirus. Sin más por el momento, agradezco la atención que se le presta a la presente. Atentamente", dice el comprobante médico firmado por el doctor.

Indicó que no puede hablar de los casos particulares de sus pacientes, pero reconoció que sí revisó al diputado Zamacona Urquiza.

En su oficina, en el Congreso del Estado de México, una de sus asistentes, quien se identificó como Zaira Flores, confirmó que el priista no fue a trabajar el jueves a la sesión en el Pleno. Oscar Espitia, quien se presentó como el contacto con medios de comunicación del diputado, aseguró que el legislador no se ha enfermado de covid-19, y que sí presentaba un cuadro de enfermedad respiratoria.

Sin embargo, cuando se le solicitó un contacto para confirmar la ubicación del diputado, ante su posible participación en la Carrera Score Baja 1000, el asesor pidió tiempo.

"Déjame checarlo, si me das oportunidad, él... ah, bueno, esa parte no la tengo yo en el radar, pero si tú me das oportunidad, no con él, porque no he hablado; a mí me pasó su asesor el tema, lo puedo checar con gusto y te puedo dar una respuesta, si me lo permites", explicó.

Zamacona Urquiza contendió por el PRI, en la elección del 6 de junio de este año, y obtuvo un triunfo para representar en el Congreso Mexiquense al Distrito Electoral 17, que comprende los municipios de Huixquilucan, Xonacatlán, Jilotzingo e Isidro Fabela.

En los registros de la Score Baja 100, que se desarrolla del 15 al 20 de noviembre de este año, aparece el nombre de Guillermo Zamacona Urquiza, como participante en la categoría Trophy Truck Spec.

En esta categoría participan camionetas pick up de estructura tubular, con suspensión y motor ilimitados de 650 a 850 caballos de fuerza, en vehículos hasta para tres tripulantes. De acuerdo con el informe, el equipo de Zamacona Urquiza está integrado por Isak Rodrigo Frayle, Israel Mejía, Carlos Noé Sandoval, José Luis Abaroa y Rafael Navarro.