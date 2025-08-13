Premio de la Juventud CDMX: Ana Karen denuncia falta de atención de legisladores

Ganadora del Premio de la Juventud reclama indiferencia a diputados de la CDMX durante su discurso. Ana Karen Sotero Salazar, de 23 años, fue reconocida este lunes con el Premio de la Juventud en el Congreso de la Ciudad de México, donde aprovechó su intervención para visibilizar problemáticas que, según dijo, afectan de manera directa a las y los jóvenes del país. Durante su participación, también señaló la falta de atención de varios legisladores presentes, lo que generó reacciones dentro y fuera del recinto legislativo.

En un video difundido por el propio Congreso capitalino, se observa a múltiples diputados utilizando sus teléfonos celulares o conversando entre ellos mientras Ana Karen emitía su mensaje. Este hecho fue parte de su reclamo, al considerar que tal actitud evidenciaba desinterés hacia lo que exponía.

En un fragmento de su participación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, la joven expresó su preocupación por el impacto del crimen organizado en la juventud y la ausencia de medidas efectivas para enfrentarlo.

"También quiero denunciar algo importante y que a mí me ha afectado directamente y es cómo ha aumentado el crimen organizado y cómo se está llevando la juventud al narcotráfico. Me parece que es indiscutible que no se estén tomando medidas drásticas. El crimen organizado está arrasando y si bien hay países que están bajo guerras por partidos, por gobiernos que les oprimen, México también está siendo oprimido", afirmó.

Asimismo, relató que, aunque actualmente reside en la Ciudad de México, pertenece a una comunidad —el barrio de Cobradero— que, dijo, fue desaparecida por el crimen organizado sin que existiera atención institucional al respecto.

Durante su intervención, Ana Karen llamó a los jóvenes a organizarse, criticar al sistema y exigir justicia, subrayando que el respeto hacia la juventud debe partir del reconocimiento de sus problemáticas y de la escucha activa de sus voces.

JOVEN RECLAMA A DIPUTADOS FALTA DE RESPETO E INTERÉS EN ESCUCHAR A LAS JUVENTUDES

Ana Karen tomó un tiempo de su discurso, casi a punto de concluir, para hacerle un llamado a los diputados presentes en el evento, quienes durante su discurso estuvieron en sus celulares o hablando entre ellos sin prestar atención a la denuncia de la joven.

"Es importante que nos escuchen. Ya como juventud nos esforzamos en llegar hasta acá y me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitudes es esta? Es injusto. Es una burla porque ahí nos demuestran el interés que se supone que tienen hacia nosotras", señaló.

En la parte final de su discurso, sostuvo que el compromiso de los tomadores de decisiones no debe quedarse en actos simbólicos, sino traducirse en acciones concretas que garanticen libertad y justicia para quienes han sido afectados por la desigualdad.