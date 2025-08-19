IMSS-Bienestar y Rutas de la Salud garantizan abasto total de insumos médicos

Inicia entrega masiva de medicamentos con el programa Rutas de la Salud y IMSS-Bienestar

Este martes 19 de agosto, el Gobierno de México puso en marcha una ambiciosa estrategia de distribución de medicamentos a nivel nacional, como parte del programa Rutas de la Salud, impulsado por IMSS-Bienestar y presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que entre el 19 y el 23 de agosto se activarán mil 6 rutas de entrega a lo largo del país. Durante ese periodo, se repartirán 10 mil 497 kits de medicamentos en 8 mil 61 unidades médicas, con el objetivo de garantizar el abasto total de insumos médicos.

Svarch Pérez explicó que esta iniciativa busca erradicar las fallas históricas en la cadena de suministro de medicamentos, eliminando obstáculos administrativos y logísticos que habían limitado el acceso a la salud en diversas regiones.

Gobernadores respaldan el arranque del programa

Durante la misma conferencia, la presidenta Sheinbaum sostuvo comunicación con los 23 gobernadores de los estados adheridos al modelo IMSS-Bienestar, quienes confirmaron el inicio simultáneo de las entregas en sus respectivas entidades.

Uno de los primeros en intervenir fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien destacó que, solo en su estado, el programa beneficiará a 209 centros de salud con la distribución de 234 mil medicamentos.

Con este despliegue logístico, el Gobierno Federal busca fortalecer el acceso universal y gratuito a tratamientos médicos, en una etapa crucial para consolidar el sistema de salud pública bajo el modelo IMSS-Bienestar.