Rumores de fuga de Marianne Gonzaga complican la custodia de su hija

Marianne Gonzaga, la influencer de 18 años inmersa en una polémica disputa por la custodia de su hija Emma, ha generado una ola de especulaciones en redes sociales ante la posibilidad de haber abandonado México. Los rumores surgieron tras la publicación de un video en el que la joven simulaba cantar la frase "Se les fugó Baltazar".
Rumores de fuga de Marianne Gonzaga
El conflicto por la tutela de la menor con su expareja, José Said, se ha intensificado en las últimas horas, con acusaciones graves difundidas por ambas partes. La incertidumbre sobre el paradero de Gonzaga creció después de que Said, quien había asegurado previamente que la influencer y Emma residían en Cancún, afirmara desconocer dónde se encuentran.
El video que provocó las sospechas de fuga muestra a Marianne sonriente en lo que parece ser una habitación de hotel, mientras su hija está sentada en la cama. El gesto y la frase musicalizada fueron interpretados por muchos usuarios como una clara provocación o una insinuación de que la joven habría salido del país, posiblemente temiendo perder la custodia ante el escalamiento de la disputa legal.
Disputa legal y acusaciones cruzadas
Esta situación añade una capa de complejidad al caso, ya que Marianne Gonzaga enfrenta una condena de libertad condicional derivada del altercado con Valentina Gilabert. Dicha condición legal podría impedirle cruzar la frontera de manera legal sin autorización. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas o de su equipo legal de que haya abandonado el territorio nacional.
La disputa por la custodia de Emma se ha caracterizado por las graves acusaciones cruzadas. Mientras la familia de José Said acusa a Gonzaga de utilizar a la niña como "moneda de cambio" o "trofeo" para generar ingresos y atención en redes, Marianne señala a su expareja por presuntos vínculos con el crimen organizado, portación de armas, consumo de sustancias e incluso estupro por haberse relacionado con ella cuando era menor.
Evaluación clínica solicitada
Ante este panorama, la familia paterna ha solicitado que la creadora de contenido sea sometida a una evaluación clínica para determinar su estabilidad mental y capacidad para el cuidado de la niña. El desarrollo de este caso, fuertemente mediático en redes, continúa bajo el escrutinio público.