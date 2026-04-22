Claudia Sheinbaum propone a Luisa María Alcalde para la Consejería Jurídica

La política mexicana vuelve a moverse en las altas esferas del poder. La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa una jugada que podría redefinir tanto su gabinete como la estructura interna de Morena: invitar a Luisa María Alcalde a ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia.

El movimiento no ocurre en el vacío. Surge tras la salida de Esthela Damián, quien dejó el cargo con la mira puesta en una candidatura rumbo a 2027, lo que abre una vacante clave dentro del círculo cercano de la mandataria.

Una invitación que sacude a Morena

La posible llegada de Alcalde al gobierno no solo implica un cambio administrativo: también desata un efecto dominó dentro de Morena.

Hasta ahora, Alcalde se desempeña como dirigente nacional del partido, y había dejado claro que solo abandonaría esa posición si la presidenta la convocaba directamente. Ese llamado finalmente llegó, aunque la propia funcionaria ha pedido unos días para tomar una decisión.

Si acepta, Morena tendría que reorganizar su liderazgo en un momento clave, con miras a las elecciones intermedias de 2027.

Más que un simple relevo

La Consejería Jurídica no es un cargo menor. Se trata de una de las áreas más influyentes del Ejecutivo, encargada de revisar leyes, decretos y la estrategia legal del gobierno federal.

Por eso, el perfil de quien la encabece es crucial. En ese sentido, Sheinbaum ha destacado la formación jurídica de Alcalde, subrayando su capacidad como abogada y su trayectoria en el servicio público.

El mensaje es claro: no se trata solo de un ajuste político, sino de reforzar el equipo con perfiles de confianza.

Cambios en cadena dentro del gabinete

Este movimiento forma parte de una serie de reacomodos más amplios. La salida de Damián no es aislada: también se anticipan ajustes dentro de Morena y el gobierno federal, donde otras figuras podrían cambiar de rol en los próximos meses.

La lógica detrás parece ser doble:

Permitir que funcionarias busquen cargos de elección popular.

Reforzar posiciones estratégicas dentro del gobierno.

El tablero rumbo a 2027

Más allá del nombramiento, lo que está en juego es la configuración política de los próximos años.

Con elecciones en el horizonte, cada movimiento dentro del gabinete y del partido oficialista adquiere un peso estratégico. La posible llegada de Alcalde al gobierno podría fortalecer el control jurídico del Ejecutivo, pero también obligará a Morena a redefinir su liderazgo en plena etapa preelectoral.