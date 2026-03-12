Cierre de sucursales bancarias: Asociación de Bancos de México suspende servicios en marzo

CIUDAD DE MÉXICO — Las instituciones bancarias en todo México suspenderán sus servicios de atención al público en sucursales físicas a partir del sábado 14 y hasta el lunes 16 de marzo, según informó la Asociación de Bancos de México (ABM). El cierre masivo de ventanillas responde a la conmemoración del aniversario del natalicio de Benito Juárez, que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo se traslada al tercer lunes de marzo, consolidándose como el segundo puente oficial del año para el sector financiero.

Cierre de sucursales bancarias en México por puente de marzo

La interrupción de las actividades bancarias presenciales está estipulada en el calendario de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el cual establece que las instituciones sujetas a su supervisión deben cerrar sus puertas y suspender operaciones en fechas de descanso obligatorio. Durante estos tres días, los usuarios no podrán realizar trámites que requieran la intervención directa de ejecutivos o cajeros en sucursal, lo que obliga a la población a anticipar sus movimientos financieros y pagos de servicios.

A pesar del cierre de las oficinas físicas, la banca digital y los servicios de banca móvil operarán de manera normal durante todo el periodo de asueto. Las autoridades financieras recordaron que las transferencias electrónicas a través del sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el uso de aplicaciones móviles no presentarán interrupciones, permitiendo a los clientes gestionar saldos, realizar pagos de tarjetas y transferencias de fondos las 24 horas del día. Esta infraestructura digital se ha vuelto fundamental para mantener la operatividad económica durante los días feriados en México.

Banca digital operativa durante cierre de sucursales

Asimismo, la red de más de 60,000 cajeros automáticos distribuidos en el territorio nacional se mantendrá en funcionamiento constante para el retiro de efectivo y consultas de saldo. Las instituciones bancarias aseguraron que se han implementado protocolos de reabastecimiento para garantizar que las terminales cuenten con fondos suficientes ante el incremento de la demanda que suele presentarse en los fines de semana largos. También estarán disponibles los corresponsales bancarios ubicados en tiendas de conveniencia y supermercados, aunque sujetos a los horarios de cada establecimiento.

La ABM también recordó que, en caso de que la fecha límite de un pago coincida con un día inhábil bancario, la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros permite que el cliente realice el pago al día hábil siguiente sin incurrir en cargos por mora o intereses moratorios. No obstante, se recomienda a los cuentahabientes verificar sus fechas de vencimiento para evitar confusiones y asegurar la correcta administración de sus recursos durante el puente de marzo.

Las actividades en las sucursales bancarias de todo el país se reanudarán en sus horarios habituales el martes 17 de marzo. Este cierre temporal forma parte del esquema de descansos anuales que busca armonizar las jornadas laborales del sector financiero con el calendario cívico nacional, mientras las autoridades continúan fomentando el uso de herramientas tecnológicas para reducir la dependencia de las visitas presenciales a las instituciones de crédito.