Ejército Mexicano rescata a operador de drones en Sinaloa tras 12 horas de búsqueda

SANTA FE, SINALOA — Elementos del Ejército Mexicano localizaron con vida este viernes 3 de abril de 2026 a un operador de drones que permaneció desaparecido durante 12 horas en las inmediaciones de la mina Santa Fe, en Sinaloa. El joven, cuya identidad se mantiene bajo reserva, se había extraviado mientras intentaba recuperar su equipo tecnológico en una zona de alto riesgo, la cual se encuentra bajo labores de rescate debido a un colapso estructural ocurrido recientemente en el complejo minero.

El hallazgo del operador ocurrió durante las primeras horas de la mañana, luego de que se activara un protocolo de búsqueda intensiva por parte de las fuerzas federales y cuerpos de protección civil. Según los primeros reportes, el trabajador se separó del perímetro de seguridad la tarde del jueves para buscar un dron de reconocimiento que había caído en una sección inestable de la mina. Tras perder contacto con su base, se temió lo peor debido a las condiciones del terreno y la posibilidad de nuevos derrumbes en este accidentado inicio de abril de 2026.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el informe médico preliminar, el operador presenta un cuadro leve de deshidratación y algunas laceraciones menores, pero su estado de salud general se reporta como estable. Al ser localizado por los efectivos militares, el joven relató que quedó atrapado en una zona de difícil acceso tras un deslizamiento de tierra que bloqueó su ruta de regreso, obligándolo a pernoctar en el lugar mientras esperaba el auxilio de las brigadas de emergencia. El éxito del rescate ha sido atribuido a la rápida coordinación entre el binomio canino y el equipo de visión nocturna de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Detalles confirmados

Analistas de seguridad industrial señalan que este incidente pone de relieve los peligros extremos que enfrentan los equipos de respuesta tecnológica en zonas de desastre. En este 2026, el uso de drones se ha vuelto indispensable para mapear estructuras colapsadas sin arriesgar vidas humanas; sin embargo, la recuperación de estos dispositivos en áreas críticas sigue representando un desafío logístico que, en este caso, casi termina en tragedia. Las autoridades han reiterado la prohibición de que personal no autorizado o sin escolta especializada ingrese a los polígonos de restricción de la mina Santa Fe.

Por su parte, la administración de la mina y el gobierno estatal han iniciado una investigación administrativa para determinar si hubo omisiones en los protocolos de seguridad que permitieron que el operador se internara solo en la zona de rescate. Mientras tanto, las labores para recuperar a los mineros que quedaron atrapados originalmente tras el colapso estructural continúan sin interrupciones, reforzadas ahora con una vigilancia perimetral más estricta para evitar nuevos extravíos o accidentes de personal de apoyo.

Con el operador ya a salvo y reunido con sus familiares, el foco de la opinión pública regresa a la urgencia de agilizar el rescate principal en la mina sinaloense. El 3 de abril de 2026 quedará marcado como una jornada de alivio para los equipos de emergencia, pero también como un recordatorio de la fragilidad del entorno minero. La SEDENA ha confirmado que mantendrá su presencia en el sitio hasta que se garantice la estabilidad total del suelo y se concluyan las operaciones de salvamento pendientes.