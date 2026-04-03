ONU advierte sobre desapariciones en México: crímenes de lesa humanidad

CIUDAD DE MÉXICO — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió este viernes 3 de abril de 2026 una de sus advertencias más severas respecto a la crisis de seguridad en territorio mexicano. A través de un informe actualizado de sus comités de derechos humanos, el organismo internacional alertó que el patrón sistemático de desapariciones en el país podría constituir crímenes de lesa humanidad, instando al Estado mexicano a tomar medidas radicales para frenar la impunidad y garantizar la protección de las víctimas y sus familias.

La alerta de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad ocurre en un momento crítico de este 2026, donde las cifras de personas no localizadas han alcanzado niveles históricos. El informe señala que la persistencia de este fenómeno no es solo producto de la delincuencia organizada, sino que en numerosos casos se detecta la participación, omisión o aquiescencia de agentes del Estado. Esta caracterización eleva la gravedad de la situación ante los tribunales internacionales, sugiriendo que las desapariciones en México han dejado de ser incidentes aislados para convertirse en una práctica estructural.

La ONU destaca que las desapariciones en México son un fenómeno estructural que involucra al Estado.

De acuerdo con el documento presentado por los relatores especiales, la falta de resultados en las investigaciones y la crisis forense que atraviesa el país son factores determinantes para calificar la situación como una emergencia de derechos humanos. La ONU subrayó que el dolor prolongado de las familias, quienes asumen las labores de búsqueda ante la inacción institucional, se suma a las violaciones graves que definen los crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. El organismo hizo un llamado urgente para fortalecer las fiscalías especializadas y garantizar la seguridad de las buscadoras, quienes enfrentan constantes amenazas en diversas regiones del país.

El informe de la ONU señala que la crisis forense y la impunidad son factores críticos en las desapariciones.

Analistas en derecho internacional señalan que este pronunciamiento de la ONU en abril de 2026 pone a México bajo un escrutinio sin precedentes por parte de la comunidad global. La advertencia implica que, de no demostrarse avances significativos en la procuración de justicia y la localización de las víctimas, el país podría enfrentar sanciones diplomáticas o intervenciones de organismos jurisdiccionales internacionales. "No se trata solo de números, sino de una herida abierta en el tejido social que el Estado tiene la obligación jurídica y ética de sanar", indica el reporte.

Familiares de desaparecidos critican la falta de acción del Gobierno ante las recomendaciones de la ONU.

Por su parte, el Gobierno de México ha recibido el informe con la promesa de revisar los protocolos de actuación y fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, colectivos de familiares de desaparecidos han manifestado que las recomendaciones de la ONU no son nuevas y que la "voluntad política" no se ha traducido en el hallazgo de sus seres queridos. En este Viernes Santo, diversos grupos realizaron jornadas de oración y visibilización, aprovechando el foco internacional para recordar que la justicia en México sigue siendo una asignatura pendiente para miles de hogares.

Con esta alerta de la ONU, el tema de las desapariciones se consolida como el principal desafío de la agenda nacional en 2026. La comunidad internacional permanecerá atenta a la respuesta oficial y a la implementación de mecanismos de identificación forense masiva que permitan dar respuesta a la tragedia. Mientras el informe circula en las cancillerías de todo el mundo, en México la demanda de "vivos se los llevaron, vivos los queremos" resuena con la fuerza de un reclamo que ya no solo es local, sino una exigencia de justicia universal.