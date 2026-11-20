El dólar estadounidense volvió a superar la barrera de los 19 pesos mexicanos, alcanzando su cotización más alta desde junio de 2025. El movimiento se registró durante las operaciones del 19 de noviembre, cuando la divisa cerró en 19.1182 pesos por unidad, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).

El incremento generó atención debido al impacto que puede tener en el comportamiento de la economía nacional. Sin embargo, durante la mañana de este viernes, el peso mexicano mostró una ligera recuperación, al colocarse en 19.0270 unidades por dólar, según el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué factores influyeron en el aumento del dólar?

El comportamiento del tipo de cambio responde a distintos elementos económicos, financieros y políticos, tanto de México como del extranjero. En esta ocasión, uno de los factores señalados es la incertidumbre entre los inversionistas ante la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga una política monetaria más restrictiva.

A este panorama se suma la reciente decisión de Banxico de disminuir su tasa de interés de referencia. Este ajuste ha generado interrogantes entre los inversionistas sobre el atractivo de colocar su capital en instrumentos denominados en pesos mexicanos.

La combinación de estos acontecimientos ha influido en el comportamiento de ambas monedas, mientras los mercados permanecen atentos a las decisiones de las autoridades financieras.

¿Cómo se comportará el peso mexicano?

Por ahora, queda por observar si el peso mexicano consigue mantener su recuperación o si el dólar continúa registrando variaciones frente a la moneda nacional. La evolución del tipo de cambio será importante para conocer sus posibles repercusiones en la actividad económica y en la vida cotidiana de los mexicanos.