POZA RICA, México (AP) — Una mujer identificada como Lucy Naydelyn "N" fue detenida e imputada por el delito de homicidio culposo en agravio de su hija menor de edad, quien perdió la vida por una presunta intoxicación con monóxido de carbono dentro de un automóvil estacionado en el garaje de un motel del municipio veracruzano de Poza Rica, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

De acuerdo con los reportes ministeriales, los hechos ocurrieron el pasado sábado 14 de noviembre en un establecimiento ubicado sobre la carretera Poza Rica-Cazones, a la altura de la colonia La Rueda. Al inmueble ingresó un vehículo ocupado por la ahora imputada, un hombre adulto y la menor de edad, quien permanecía en los asientos traseros de la unidad.

Según las primeras líneas de investigación integradas por las autoridades estatales, el automóvil fue dejado con el motor encendido dentro de la cochera cerrada del establecimiento. La falta de ventilación en el espacio provocó la acumulación de gases emitidos por el escape del vehículo, afectando de manera crítica a los ocupantes.

Al acudir los cuerpos de emergencia y personal del lugar tras percatarse de la situación, confirmaron que la niña ya no contaba con signos vitales en el interior del automóvil. En tanto, tanto la madre como su acompañante —quien de acuerdo con reportes preliminares de prensa sería un familiar político de la mujer— fueron hallados inconscientes y trasladados de urgencia a un hospital de la región para recibir atención médica especializada.

Las indagatorias periciales preliminares apuntan a que el fallecimiento de la menor y el desvanecimiento de los dos adultos fueron ocasionados por inhalación de monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro altamente tóxico que se concentra con rapidez cuando un motor de combustión interna opera en recintos cerrados. No obstante, la Fiscalía precisó que la causa determinante quedará asentada formalmente mediante los dictámenes forenses y toxicológicos correspondientes.

Tras recibir el alta médica, Lucy Naydelyn "N" fue puesta a disposición de la autoridad ministerial. A través de un comunicado oficial, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas informó que presentó ante un juez de control la imputación formal por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo.

La dependencia estatal detalló que la acusación penal se sustenta en el presunto incumplimiento del deber legal de cuidado y protección hacia la menor de edad bajo las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Dentro del proceso penal 526/2026, el órgano jurisdiccional determinó imponer a la señalada la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la siguiente etapa del procedimiento judicial.

Por su parte, las autoridades ministeriales continúan recabando testimonios, registros del establecimiento y peritajes mecánicos para deslindar responsabilidades en torno al acompañante adulto y esclarecer la cronología exacta de lo sucedido dentro del inmueble. En su informe público, la Fiscalía reiteró que el caso se investiga con estricto apego al debido proceso y en salvaguarda del interés superior de la niñez.

Verificación de datos: Los hechos reportados coinciden con la información publicada por ABC Noticias el 19 de noviembre de 2026 y con el comunicado oficial emitido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Se confirma la fecha del incidente (14 de noviembre de 2026), la ubicación en la carretera Poza Rica-Cazones en la colonia La Rueda, la identidad procesal de la imputada como Lucy Naydelyn "N", el número de proceso penal 526/2026 y la imposición de prisión preventiva justificada por el presunto delito de homicidio culposo. Asimismo, se mantiene el carácter preliminar respecto al parentesco político del acompañante adulto y a los dictámenes toxicológicos finales de monóxido de carbono que integran la carpeta de investigación.