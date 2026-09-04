Tres huracanes activos en el océano Pacífico: Lowell, Karina y Marie

Tres huracanes se encuentran activos de manera simultánea en el océano Pacífico, en un escenario favorecido por las condiciones asociadas con un episodio de El Niño de intensidad histórica.

La coincidencia de estos tres huracanes ocurre en un contexto de temperaturas anormalmente elevadas en las aguas del Pacífico, que proporcionan energía para el desarrollo y fortalecimiento de las tormentas.

¿Cómo ocurrió la formación de los huracanes?

El fenómeno de El Niño estaría favoreciendo las condiciones para la formación de tres huracanes en el Pacífico. De acuerdo con la información, los sistemas involucrados son: Reportes señalan que el huracán Lowell alcanzó la categoría 5, mientras que Karina llegó a categoría 4 y Marie se fortaleció hasta convertirse en huracán frente a las costas de México.

Detalles confirmados sobre los huracanes

Los tres huracanes se mantienen alejados de tierra firme y avanzan sobre el Pacífico. Marie es el sistema más cercano al territorio mexicano y podría provocar oleaje elevado y lluvias importantes en:

- Baja California Sur

- Nayarit

- Jalisco

- Colima

- Michoacán

Por su parte, Karina y Lowell permanecen mar adentro y, de acuerdo con los reportes meteorológicos, no representan actualmente un impacto directo para México; ambos se alejan de tierra continental.

La Organización Meteorológica Mundial también anticipa que El Niño continuará intensificándose y podría mantenerse hasta febrero de 2027, con posibles efectos en los patrones de lluvia y temperatura a escala mundial.