Omar García Harfuch informa sobre la extorsión en México

El secretario informó que la extorsión se ha convertido en la principal prioridad del Gabinete de Seguridad, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien hizo un llamado a los gobiernos estatales a fortalecer sus instituciones de seguridad y procuración de justicia para lograr una reducción estructural del delito. Durante una entrevista con Gabriela Warkentin en el programa Así las cosas, el funcionario señaló que diariamente se presenta al presidente un informe sobre los avances en el combate a la extorsión.

"La extorsión es actualmente la máxima prioridad del Gabinete de Seguridad", afirmó Harfuch. El secretario informó que se han realizado más de 2 mil detenciones en 24 estados como parte de las acciones contra este delito, aunque reconoció que todavía existe un largo camino por recorrer. Harfuch destacó también el incremento en las denuncias a través del número 089, considerado por las autoridades como una herramienta fundamental para combatir este delito.

Acciones de la autoridad

Como ejemplo de las acciones recientes, mencionó la detención en Puebla de un presunto extorsionador que, según explicó, operaba en Guerrero. También se refirió a los operativos realizados en Michoacán contra integrantes de grupos dedicados a extorsionar a productores de aguacate y limón.

"La extorsión es un delito odioso porque perjudica directamente el patrimonio de las familias", sostuvo el funcionario, al señalar que sus víctimas pueden ir desde grandes empresas hasta pequeños comerciantes.