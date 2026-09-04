Frustración en Rusia: Putin ve caer su popularidad por la guerra

La caída en los índices de aprobación de Putin es una señal de alerta; los rusos están frustrados con la guerra en Ucrania.

Putin, que gozaba de índices de aprobación de hasta el 89 % antes de invadir a su vecino, ha visto caer su popularidad en picado hasta cerca del 65 % en la última encuesta del Centro Ruso de Investigación de la Opinión Pública (VTsIOM), controlado por el Estado.

La Fundación de Opinión Pública, que realiza encuestas para el Kremlin, también constató que el apoyo a la gestión de Putin cayó del 71 % al 66 % en julio, la mayor caída desde las protestas de 2022 provocadas por el servicio militar obligatorio ruso.

¿Qué dicen las encuestas sobre Putin?

El hecho de que las propias encuestas del Kremlin arrojen tales cifras sugiere que los funcionarios están enviando un mensaje claro a Putin: planifique cuidadosamente sus próximos movimientos y ponga fin a la guerra pronto, dijo Kateryna Stepanenko, jefa del equipo de Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios.

"Hemos visto cómo el apoyo a Putin ha disminuido, aunque sea marginalmente, pero esto demuestra que sus decisiones cruciales en la guerra están obligando a las encuestadoras a mostrar un declive activo", dijo Stepanenko.

Mensaje del Kremlin a Putin

"También podría indicar que algunas personas dentro del Kremlin están intentando utilizar a los encuestadores para enviar un mensaje a Putin sobre la guerra", añadió. "Alguien está saliendo de ahí para demostrar que el interés en la guerra está disminuyendo."