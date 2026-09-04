Brote de Salmonella en médicos residentes del Hospital General de México

La Secretaría de Salud informó que mantiene una investigación epidemiológica y sanitaria por un brote de gastroenteritis registrado entre médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", luego de que estudios de laboratorio confirmaran la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados. La Secretaría señaló que la investigación busca determinar el origen y las causas del brote, así como establecer, con base en evidencia, si existieron incumplimientos y deslindar responsabilidades.

Acciones de la autoridad

Como medida preventiva, el servicio subrogado de comedor del Hospital General de México permanece suspendido mientras concluyen las investigaciones.

La Secretaría de Salud indicó que entre las diligencias se encuentra la revisión de las condiciones sanitarias y de los procesos relacionados con la preparación y suministro de alimentos. "Los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados", señaló la dependencia en el comunicado emitido el 3 de septiembre.

Detalles confirmados

La investigación también contempla determinar si existe una relación entre las condiciones del servicio de alimentación y el brote, por lo que la autoridad indicó que el origen del problema deberá establecerse con evidencia.