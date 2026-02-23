Política, poder y redes sociales: Murat responde a Elon Musk y defiende la estrategia de Sheinbaum tras la caída de "El Mencho"

En un choque inesperado entre política mexicana y la opinión de figuras internacionales, el senador Alejandro Murat salió al frente para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum tras las duras críticas lanzadas por el magnate Elon Musk en redes sociales. El debate se dio en medio del operativo que terminó con la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Musk encendió las redes

Elon Musk, empresario estadounidense y dueño de la red social X, no tardó en expresar su descontento con las declaraciones de Sheinbaum, quien había rechazado la idea de declarar una "guerra contra el narcotráfico" después de la eliminación de El Mencho. Musk afirmó en un mensaje que la presidenta "solo dice lo que sus jefes del cártel le dictan", sugiriendo sin pruebas un vínculo entre el gobierno y el crimen organizado.

Estas afirmaciones generaron controversia, pues además de involucrar a las autoridades mexicanas con el narcotráfico, tocaron una sensibilidad política y de soberanía nacional.

Murat: "tolerancia cero"... de verdad

En respuesta, el senador Murat utilizó también la plataforma X para contrarrestar a Musk y defender la gestión de Sheinbaum. Argumentó que la estrategia de seguridad del gobierno es clara: cero tolerancia hacia los cárteles, y citó el operativo mismo como prueba de que las Fuerzas Armadas y de seguridad mexicanas son capaces y decididas.

Murat destacó que las instituciones mexicanas han actuado con "resiliencia y dedicación" para proteger tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros, y subrayó que atribuir vínculos con el crimen organizado es "subestimar" la labor de las fuerzas de seguridad.

Además, hizo un llamado a la unidad con Estados Unidos, apuntando que el problema que enfrentan ambos países no es entre gobiernos, sino contra las organizaciones criminales que amenazan la seguridad de la región.

¿Qué hay detrás del intercambio?

Este intercambio de opiniones ocurre en un momento clave:

La muerte de El Mencho representa un golpe importante al CJNG y abre un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad de México.

Sheinbaum ha buscado distanciarse de la clásica "guerra contra el narco" y, en cambio, promover una línea basada en respeto a derechos humanos y cooperación internacional en inteligencia.

Musk, conocido por sus intervenciones políticas en redes, ha criticado esa postura pública, generando un debate sobre cuándo la seguridad debe priorizar fuerza o estrategia.

¿Qué dicen otros actores políticos?

No solo Murat salió en defensa de la presidenta. Legisladores de Morena han contestado a Musk con firmeza, señalando que su crítica está lejos de la realidad y que la presidenta ha liderado esfuerzos integrales para enfrentar a los cárteles.

Este enfrentamiento entre un líder político mexicano y una figura global como Musk pone en el centro del debate cómo se comunica y gestiona la seguridad nacional en la era digital, donde los mensajes en redes sociales tienen tanta influencia como las acciones en el terreno.