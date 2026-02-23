Detenido Peter Mandelson: Un político británico en el ojo del huracán por el caso Epstein

El lunes 23 de febrero de 2026, la Policía Metropolitana de Londres detuvo al veterano político británico Peter Mandelson, de 72 años, en su domicilio de Camden, bajo la sospecha de "mala conducta en un cargo público" vinculada al escándalo del financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

¿Por qué lo arrestaron?

La policía actuó después de que surgieran en los expedientes del caso Epstein indicios de que Mandelson pudo haber compartido información gubernamental sensible con el multimillonario cuando éste enfrentaba cargos federales en EE. UU. décadas atrás.

Los archivos –que incluyen pagos de Epstein a cuentas vinculadas a Mandelson en los años 2003 y 2004– han sido clave para reactivar la investigación.

Aunque nunca se le ha acusado de delitos sexuales, los documentos sugieren un nivel de confianza entre el exdiplomático y el financier, lo cual hoy complica la situación legal y política de Mandelson.

Un declive político acelerado

La detención es solo el último capítulo de una caída en picada para Mandelson:

Fue destituido de su puesto como embajador en septiembre pasado, cuando las primeras revelaciones sobre su relación con Epstein salieron a la luz.

A principios de este año renunció también a su escaño en la Cámara de los Lores y abandonó el Partido Laborista para evitar "causar más vergüenza" a sus colegas.

El escándalo ha generado tensiones internas en el gobierno del primer ministro Keir Starmer, quien se ha visto obligado a responder por su decisión de nombrarlo embajador pese a las advertencias sobre sus vínculos.

Qué sigue en la investigación

Tras la detención, Mandelson fue llevado a una comisaría de Londres para ser interrogado. Las autoridades aún no han presentado cargos formales, pero la investigación apunta a determinar si actuó de forma indebida en el ejercicio de sus funciones públicas, presuntamente favoreciendo a Epstein con información que podría haber influido en mercados y decisiones políticas.

Este arresto llega días después de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra, también investigado por motivos similares dentro del mismo caso, lo que subraya el impacto continuado de los archivos Epstein sobre figuras de alto perfil en todo el mundo.

Un legado empañado

Peter Mandelson fue durante décadas una figura clave en la política británica, conocido como uno de los artífices del movimiento New Labour de los años 90 y un influyente estratega dentro de su partido. Que ahora su nombre esté ligado a uno de los mayores escándalos internacionales de corrupción y mala conducta ha levantado preguntas sobre responsabilidad, ética y el poder de las élites políticas.