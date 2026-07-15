Claudia Sheinbaum lamenta fallecimiento de Elsa Aguirre

Era un símbolo para México... Sheinbaum lamenta fallecimiento de Elsa Aguirre, actriz del Cine de Oro.

La muerte de Elsa Aguirre, una de las últimas grandes estrellas de la Época de Oro del cine mexicano, provocó diversas muestras de reconocimiento dentro y fuera del ámbito artístico. Entre ellas estuvo la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dedicó un mensaje para despedir a la actriz y resaltar la huella que dejó en la cultura nacional.

Reacciones a la muerte de Elsa Aguirre

Durante La Mañanera del Pueblo, realizada en Palacio Nacional, la mandataria expresó su pésame a los familiares, amigos y admiradores de la intérprete, cuya trayectoria se extendió por más de siete décadas y quedó plasmada en decenas de producciones que marcaron la historia del cine en México.

El fallecimiento de Elsa Aguirre, ocurrido a los 95 años, generó una ola de reacciones entre actores, instituciones culturales y figuras públicas, quienes recordaron su talento, elegancia y aportación a una de las etapas más importantes de la cinematografía nacional.

Encuentro de Sheinbaum con Aguirre

Al pronunciar su mensaje, Claudia Sheinbaum evocó el encuentro que sostuvo con la actriz durante una gira de trabajo realizada a principios de este año en el estado de Morelos, donde tuvo la oportunidad de conversar con ella.