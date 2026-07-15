Roberto Lazzeri confirma que Rocha Moya podría ser extraditado

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum extraditaría al Gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, así como a otros 9 funcionarios acusados por narcotráfico, solo si el Gobierno de Estados Unidos presenta pruebas suficientes, afirmó el Embajador mexicano Roberto Lazzeri.

¿Qué declaró Lazzeri sobre la extradición?

En su primera entrevista con un medio estadounidense después de haber llegado a Washington en junio para hacerse cargo de la Embajada de México en EU, Lazzeri fue cuestionado por el sitio de internet Politico por las solicitudes de extradición presentadas por la Administración del Presidente Donald Trump en abril. "Estamos solicitando información adicional sobre estas 10 solicitudes. Y tan pronto como la tengamos -y en la medida (que se cumpla con) la carga de prueba necesaria para que nosotros ejecutemos la extradición- entonces por supuesto que lo haríamos", aseguró Lazzeri al ser cuestionado por Politico.

Detalles sobre las solicitudes de extradición

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de EU le solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y otros 9 funcionarios sinaloenses el pasado 28 de abril, un día antes de que el Departamento de Justicia hiciera públicas las acusaciones por narcotráfico. "(Sobre el tema de) la extradición: Este es un proceso continuo que se desarrolla diariamente. Por ejemplo, nosotros hemos solicitado más de 200 extradiciones que están siendo revisadas por las autoridades de EU. En muchas de ellas, las autoridades de EU han solicitado evidencia adicional", añadió Lazzeri del tema.

La semana pasada, el Fiscal Especializado de Control Regional de la Fiscalía General de la República de México (FGR) David Boone aseguró que aún no tenían en su poder pruebas relativas a las solicitudes por Rocha Moya y otros 9 funcionarios que pudieran evaluar si estas cumplen el parámetro probatorio mínimo.