Emma Ocampo ilesa tras robo en casa de Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña denuncia robo en su casa de Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 mdp. A través de sus redes sociales, el expresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, denunció un agravio contra su polémica propiedad ubicada en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos: "Entraron a robar a la casa [...] a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho. Emma está bien". En las últimas publicaciones hechas en X (antes Twitter), el senador había indicado que, durante la noche del 23 de septiembre, se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México, sin especificar si se trataba del Aeropuerto Internacional (AICM) o el Felipe Ángeles (AIFA). Aproximadamente una hora después de esto, el legislador escribió el mensaje de que le habían robado. Noroña destacó que Emma Ocampo, su pareja sentimental, se encuentra bien después del atraco, aunque se desconoce si estaba en el inmueble a la hora de los hechos. Sin mencionar alguna identidad o sospechosos, el senador oficialista publicó una fotografía que parece haber sido obtenida de una videocámara de seguridad. En la imagen se observa la parte trasera de un vehículo Jeep, cuyas placas son PDG-31-90 que no tienen registro en el Registro Público Vehicular (REPUVE). Hasta el corte de esta edición se desconoce si hay algún detenido por los hechos.