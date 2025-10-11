Lluvias dejan 29 muertos en cuatro estados y provocan explosión de ducto de Pemex en Puebla

El paso de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla ha dejado un saldo trágico de 29 personas fallecidas en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, además de decenas de desaparecidos, comunidades incomunicadas, viviendas anegadas y daños a infraestructura.

Hidalgo, el más afectado

En Hidalgo, se reportaron 16 muertes, muchas de ellas provocadas por derrumbes en la Sierra y la Huasteca hidalguense. Entre las víctimas hay dos menores y una mujer, sepultados en sus casas en Zacualtipán de Ángeles. Más de mil viviendas fueron afectadas, 90 comunidades están incomunicadas, y 17 municipios quedaron sin electricidad. También se reportaron daños en 308 escuelas, 59 hospitales, seis ríos desbordados y más de 70 caminos afectados.

Puebla: deslaves y explosión

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta confirmó nueve fallecimientos, además de la explosión de un ducto de Pemex en Xicotepec, causada por un deslave en la zona de Villa Ávila Camacho. El derrame afectó al río San Marcos. También hay más de 80 mil damnificados y 13 carreteras presentan cierres. Ocho personas más están desaparecidas tras un alud en Huauchinango.

Veracruz: más muertes y ríos fuera de control

En Veracruz, las lluvias causaron la muerte de tres personas, incluyendo un policía municipal y una estudiante universitaria. El río Cazones se desbordó afectando a varios municipios del norte del estado, como Poza Rica y Álamo, donde más de 5 mil hogares resultaron inundados. También se reportaron severas afectaciones en Papantla, Tihuatlán y Coatzintla.

Querétaro: deslaves en la sierra

En Querétaro, un menor de seis años falleció en Pinal de Amoles al quedar sepultado por piedras y lodo. Las autoridades informaron daños en 147 viviendas de 121 localidades serranas en seis municipios.

Alerta por tigre y niveles críticos en ríos

En medio de la emergencia, la Profepa reportó la fuga de un tigre de Bengala del parque Animalia en Xicotepec (Puebla), tras los daños estructurales por la lluvia. La población fue exhortada a no acercarse al felino y reportar su avistamiento al 911.

En la Huasteca potosina, el río Moctezuma alcanzó niveles históricos por el desfogue de la presa Zimapán, sumado a las lluvias en San Luis Potosí. Se evacuaron mil familias en municipios como Axtla, Xilitla y Tamazunchale.

Acciones de emergencia

Para hacer frente a la emergencia, la Secretaría de Marina (Semar) movilizó a más de 3 mil elementos en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, donde habitan más de 1.4 millones de personas en zonas vulnerables. También participan la Sedena, Guardia Nacional, Protección Civil, la CFE y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que implementaron planes de atención inmediata en las entidades afectadas.