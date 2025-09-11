Empresa asume responsabilidad por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La empresa Silza, propietaria de la pipa de gas que explotó en el puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, informó mediante un comunicado que asumirá todas las consecuencias legales del trágico accidente que, hasta el momento, ha cobrado la vida de seis personas.

"Como empresa, asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido", señaló la transportadora, al confirmar que el vehículo involucrado pertenece a su flota operativa.

Además de comprometerse legalmente, la compañía dio a conocer que activó protocolos de apoyo dirigidos a las familias de las víctimas. Entre las medidas implementadas se encuentran tres pólizas de seguro vigentes que cubrirán distintos daños, incluyendo afectaciones a terceros, daño moral y consecuencias ecológicas.

Las aseguradoras involucradas son Qualitas y AXXA, con coberturas vigentes hasta finales de 2025. Las pólizas incluyen seguros de responsabilidad civil por manejo de gas LP y cobertura especial para transportistas.

Por su parte, autoridades capitalinas confirmaron que el número de personas fallecidas subió a seis, mientras que otras 23 permanecen en estado crítico. De estas, varias presentan quemaduras en más del 50% del cuerpo.

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que se mantiene la atención constante a los afectados, mientras que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, publicó la lista de heridos junto con los hospitales donde reciben atención, además de habilitar la línea telefónica 55 5683 2222 para familiares y personas lesionadas.

Las investigaciones preliminares señalan que la explosión ocurrió tras la volcadura de la pipa, lo que provocó una fuga de gas. El combustible acumulado generó una fuerte detonación, causando una onda expansiva y un incendio que alcanzó a decenas de personas, automóviles y unidades del transporte público.