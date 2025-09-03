Claudia Sheinbaum y Marco Rubio abordan seguridad y migración

Marco Rubio visita México para abordar temas de seguridad y migración con Claudia Sheinbaum.

El pasado 2 de septiembre, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a México a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Esta visita representa la primera misión oficial de Rubio en territorio mexicano durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. El propósito principal del encuentro será discutir temas clave en la agenda bilateral, como la seguridad en la frontera, la migración y el combate al tráfico de drogas.

Rubio mantendrá reuniones privadas a su llegada y se espera que el día 3 de septiembre se reúna formalmente con la presidenta Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa previa, la mandataria mexicana señaló que la visita del funcionario estadounidense se da en el contexto de un nuevo acuerdo bilateral en materia de seguridad.

"Hay un entendimiento que estamos construyendo con el gobierno de Estados Unidos para trabajar temas de seguridad, investigaciones conjuntas, intercambio de información y capacitación mutua", explicó Sheinbaum. "La visita de Rubio tiene como objetivo cerrar este marco de entendimiento", añadió.