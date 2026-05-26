Claudia Sheinbaum defiende a López Beltrán: buen trabajo en Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa del relevo interno en Morena y elogió el trabajo realizado por Andrés Manuel López Beltrán, luego de su salida de la Secretaría de Organización del partido para buscar una nueva encomienda política.

Durante su conferencia matutina de este martes 26 de mayo en Palacio Nacional, la mandataria calificó como 'muy bueno' el desempeño de López Beltrán dentro de la estructura morenista, al considerar que fue pieza clave en el fortalecimiento territorial y de afiliación del movimiento. Sheinbaum resaltó que, bajo su coordinación en la Secretaría de Organización, Morena logró sumar cerca de 12 millones de afiliados, consolidándose como una de las fuerzas partidistas con mayor presencia política y capacidad de movilización en el país.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó además las capacidades operativas del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien definió como 'un buen organizador', al tiempo que dejó claro que la decisión de abandonar la dirigencia partidista fue tomada por él mismo con el objetivo de participar en un nuevo proceso de competencia política. 'Buenísimo trabajo como secretario de Organización, y él tomó la decisión de dejar la Secretaría de Organización de Morena e irse a competir', expresó la mandataria, al reconocer públicamente su labor dentro de la estructura partidista.

Acciones de la autoridad

Sheinbaum también aprovechó para respaldar los recientes ajustes internos en Morena y destacar a varios perfiles cercanos al movimiento. Elogió el papel desempeñado por Luisa María Alcalde, de quien dijo realizó un trabajo 'extraordinario', además de señalar que actualmente colabora de manera cercana con su gobierno.

Asimismo, expresó confianza en la incorporación de Ariadna Montiel Reyes, a quien describió como un perfil 'de primera' para fortalecer la reorganización interna del partido. En el mismo tono, reconoció la participación de Citlalli Hernández Mora, quien dejó responsabilidades previas para sumarse a tareas operativas dentro del movimiento.

Detalles confirmados

Las declaraciones de la presidenta ocurren en medio de un proceso de reconfiguración de Morena rumbo a los próximos retos electorales, donde el partido busca consolidar estructura territorial, reforzar la afiliación y reorganizar liderazgos internos tras los cambios recientes en posiciones estratégicas.