Enrique Peña Nieto se une a torneo benéfico de golf en Madrid

Enrique Peña Nieto reaparece durante torneo benéfico de golf en Madrid junto a Nadal e Iker Casillas. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), quien reside en Madrid, España desde hace varios años tras su salida del país norteamericano en 2018, participó este jueves en un torneo de golf para recaudar fondos contra el cáncer de mama celebrado en el campo de golf de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.

Peña Nieto, quien completó el recorrido de 18 hoyos del campo de La Herrería, se unió al evento benéfico junto a nombres conocidos como el extenista Rafael Nadal, futbolistas que jugaron en el Real Madrid como Iker Casillas y Raúl González, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, empresarios y figuras de otros ámbitos. También tomó parte en el evento el embajador de México en España, Quirino Ordaz, en el cargo desde septiembre de 2022 tras ser nombrado por el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien sucedió en el cargo a Peña Nieto.

Peña Nieto, de 59 años, dirigió México de 2012 a 2018 como representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos años después obtuvo la visa para residir en España en su condición de gran inversor. En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de que le investigaba por al menos tres casos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral.

La misma institución anunció el pasado mes de julio la apertura de una investigación tras publicarse un reportaje que vinculaba a Peña Nieto con supuestos sobornos de 25 millones de dólares para permitir el uso del polémico sistema de espionaje israelí Pegasus.

El torneo en el que tomó parte el exmandatario mexicano lo organiza la Fundación Clínica Menorca desde hace 24 años con el fin de recaudar fondos para investigar la lucha contra el cáncer de mama y prevenir la enfermedad.